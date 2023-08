POL-LWL: Zwei Geldbörsen aus Wohnhaus gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gallin (ots) -



Nachdem unbekannte Täter am Donnerstagmittag aus einem Einfamilienhaus in Gallin zwei Geldbörsen entwendet haben, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Täter in der Möllner Straße unbemerkt über eine angelehnte Terrassentür in das Wohnhaus, während sich der Geschädigte auf dem Grundstück aufhielt. Die Täter stahlen anschließend zwei Geldbörsen, in denen sich persönliche Papiere und Bargeld der Eigentümer befunden haben sollen. Laut Angaben eines Nachbarn soll zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr Uhr ein Tatverdächtiger vom Grundstück der Opfer gekommen sein. Der vom Nachbarn als groß und kräftig beschriebene Mann war dessen Angaben zufolge mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell