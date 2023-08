POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem Lastkraftwagen und einem Pferd in 17091 Rosenow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Malchin (ots) -



Am 11.08.2023 gegen 00:10 Uhr kam es auf der Tarnower Straße in 17091

Rosenow zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lastkraftwagen und

einem freilaufenden Pferd.

Der Fahrzeugführer des Lastkraftwagens befuhr die Tarnower Straße aus

Rosenow kommend in Richtung Tarnow, als plötzlich ein Pferd die

Fahrbahn querte. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte

er den Lastkraftwagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und

stieß mit dem Tier zusammen. In der Folge wurde das Pferd verletzt.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei am Unfallort wurde durch die

anwesenden Personen ein Tierarzt verständigt, welcher sich

anschließend um die medizinische Versorgung des Pferdes kümmerte. Die

Tierhalterin erschien ebenfalls am Unfallort und nahm das Pferd in

ihre Obhut. Ob das Tier auf Grund seiner Verletzungen eingeschläfert

werden muss, ist gegenwärtig nicht bekannt. Am Lastkraftwagen

entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000,-Euro. Der 64-jährige

Fahrzeugführer blieb unverletzt.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



