LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung und tote Fische auf der Zarow - Wasserschutzpolizei ermittelt

Die Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast erhielt am heutigen Tag (10.08.2023) um 13:20 Uhr die Mitteilung, dass auf dem Fließgewässer Zarow, in der Nähe der Ortschaft Louisenhof, eine größere Anzahl von verendeten Fischen unterschiedlicher Art treiben würden.

Eine sofortige Prüfung des Sachverhaltes vor Ort durch eingesetzte Polizeikräfte der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast bestätigte den Sachverhalt. Die Beamten stellten auf der Zarow in der Nähe von Louisenhof viele größere und kleinere treibende tote Fische fest. Ebenso ergaben die Ermittlungen vor Ort einen ölig schimmernden, zerrissenen Film an der Oberfläche der Zarow.

Durch die örtliche freiwillige Feuerwehr erfolgte die Bekämpfung der Gewässerverunreinigung sowie die Bergung der Kadaver. Die untere Wasserbehörde wurde ebenfalls informiert und begutachtete die Sachlage vor Ort.

Seitens der Wasserschutzpolizei erfolgte die Beprobung des Gewässers sowie die Aufnahme einer Anzeige wegen des Verdachtes einer Gewässerverunreinigung.

Ob die festgestellte ölig schimmernde Flüssigkeit im Zusammenhang mit dem Fischsterben steht, werden Ermittlungen ergeben.



