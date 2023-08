POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Bad Sülze

Bad Sülze (ots) -



In den heutigen Mittagsstunden (10.08.23, 12:30 Uhr) kam es auf der L19, auf Höhe der Shell Tankstelle, in Bad Sülze zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge missachtete ein 27 Jahre alter VW-Fahrer beim Abbiegen die Vorfahrt und touchierte den sich auf der Hauptstraße befindlichen Opel. Die beiden Fahrzeuginsassen, eine 73-jährige Frau und ein 80-jähriger Mann wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des VW-Fahrzeuges blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro.



Alle Beteiligte sind deutsche Staatsbürger.



