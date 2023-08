POL-NB: Brand einer Wohnung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am heutigen Mittag, gegen 12:45 Uhr, wurden der Feuerwehr und der Polizei ein ausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus im Neubrandenburger Vogelviertel gemeldet. Zudem sei auch Rauch wahrnehmbar.



Bei Eintreffen der Polizeibeamten hatten die Bewohner des 5-Parteien-Hauses ihre Wohnungen bereits verlassen. Ein Nachbar hatte einen Schlüssel für die Wohnung und diese für die eingesetzten Kräfte bereits geöffnet. Die Polizeibeamten des Hauptreviers Neubrandenburg konnten das Feuer mittels Feuerlöscher an der Ausbreitung hindern. Die unmittelbar eintreffenden Kameraden der Berufsfeuerwehr konnten es löschen.



Der Brand wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch einen technischen Defekt ausgelöst. Es entstand ein Schaden von etwa 30.000 EUR. Die betreffende Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Die Inhaber kommen bei Verwandten unter. Verletzt wurde niemand.



