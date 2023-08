Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Schwerin nach unbekanntem Betrüger

Details anzeigen unbekannter Tatverdächtiger in Schwerin unbekannter Tatverdächtiger in Schwerin

Nach Ausschöpfung aller anderen Ermittlungsansätze veröffentlicht das Kriminalkommissariat Schwerin das Foto eines mutmaßlichen Betrügers und erhofft sich somit Hinweise aus der Bevölkerung. Zu den Hintergründen:

Am 23. Mai 2023 gegen 17.30 Uhr erschien der noch unbekannte Tatverdächtige in einem Schweriner Geldinstitut am Marienplatz. Der Mann gab in betrügerischer Absicht an, eine Vollmacht zum Abheben eines Bargeldbetrages vom Konto eines Dritten zu haben und wies sich unter Vorlage eines gefälschten Passes aus. Die Mitarbeiter der Bank wurden daraufhin misstrauisch, so dass der Tatverdächtige sein Vorhaben abbrach und flüchtete. Der vorgelegte Pass verblieb bei der Bank und konnte später von der Polizei sichergestellt werden.

Das Kriminalkommissariat Schwerin ist mit den Ermittlungen zum Versuch des Betruges sowie der Urkundenfälschung beauftragt und veröffentlicht nun das Passfoto des mutmaßlichen Straftäters.

Wer die Person kennt oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ in Verbindung zu setzen.