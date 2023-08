POL-HRO: Beschrauschter Autofahrer rammt ziviles Polizeifahrzeug

Rostock (ots) -



Am gestrigen Mittwoch konnten Kollegen der Rostocker Polizei einen 20-jährigen Mann aus dem Verkehr ziehen, der ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte und hierbei mit einem abgeparkten zivilen Polizeifahrzeug kollidierte.



Der Unfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr in der Langen Straße. Nach ersten Erkenntnissen schätzte der 20-jährige Deutsche den Abstand zum nebenstehenden Pkw falsch ein und stieß mit diesem seitlich zusammen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.



Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde bei dem aus dem Landkreis Rostock stammenden Mann ebenfalls ein positiv verlaufender Drogenvortest durchgeführt und weitere Betäubungsmittel aus dem Fahrzeuginnenraum beschlagnahmt.

Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.



Gegen den Tatverdächtigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell