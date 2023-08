POL-NB: Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Röbel (ots) -



Am gestrigen Tage (09.08.23) drangen bisher unbekannte Tatverdächtige in eine Doppelhaushälfte im Gartenweg in 17213 Göhren-Lebbin ein.



Die geschädigte Eigentümerin verließ das Haus gegen 09:00 Uhr. Gegen 12:00 Uhr stellten aufmerksame Nachbarn fest, dass die Hauseingangstür offen stand. Unbekannte hatten in der Zwischenzeit die Hauseingangstür gewaltsam geöffnet und aus dem Inneren des Hauses ein Portemonnaie entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 120 EUR. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg war zur Spurensicherung im Einsatz.



Zeugen, die in dieser Zeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, werden gebeten, ihre Hinweise an das Polizeirevier Röbel unter 039931/848224 oder über die Onlinewache www.polzei.mvnet.de mitzuteilen.



