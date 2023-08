POL-GÜ: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der B104

Güstrow (ots) -



Am 10.08.2023, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung B104 und L11 Höhe der Ortslage Prüzen ein schwerer Verkehrsunfall. Der 39-jährige Fahrer eines aus Polen stammenden Kleintransporters der Marke VW befuhr mit seinen drei 26 bis 50-jährigen Mitfahrern die B104 von Schwerin kommend in Richtung Güstrow. Zeitgleich befuhr eine 27-jährige deutsche Fahrerin mit ihrem Pkw Volvo die L11 von Tarnow kommend. Die an der Unfallkreuzung befindliche Lichtzeichenanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb. An der Kreuzung übersah die Pkw-Fahrerin den vorfahrtsberechtigten Transporter und stieß derart heftig mit diesem zusammen, dass sich der Transporter in der Folge mehrfach überschlug.

Bei dem Unfall wurde der 26-jährige Insasse des Kleintransporters schwer und zwei weitere Insassen sowie die Fahrerin des Pkw leicht verletzt. Die schwer verletzte Person wurde mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, die leicht verletzten Person wurde mittels Rettungswagen abtransportiert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die B104 voll gesperrt werden.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 100.000 EUR.



