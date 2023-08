POL-NB: Schlechter Start in den Urlaub - Wohnmobil entwendet

Pasewalk (ots) -



Einen schlechten Start in den Urlaub hatten die Eigentümer eines Wohnmobiles in den Morgenstunden des 09.08.2023, denn ihr für den Urlaub vorbereitetes Wohnmobil des Typs: Fiat K250/3 wurde durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrzeug wurde am Abend zuvor, gegen 21:30 Uhr, auf dem Grundstück der Familie (Zufahrt) in einem Dorf nahe Pasewalk abgestellt. Gegen 05:15 Uhr bemerkte die Familie den Diebstahl.



Zum Glück befand sich im ca. 66.000 Euro teuren Gefährt ein GPS-Tracker, wodurch das Fahrzeug elektronisch geortet und somit der Verbleib bekannt gemacht werden konnte. In der weiteren Folge konnte das Fahrzeug in Polen sichergestellt werden.



Dieser Ermittlungserfolg ist auf die enge Zusammenarbeit der Geschädigten mit den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Anklam sowie auf die Unterstützung der KPW Stettin zurück zu führen.



Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.



