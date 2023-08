POL-HWI: Vollsperrung nach Verkehrsunfall zwischen Mähdrescher und PKW

Gemeinde Hohenkirchen (ots) -



Nachdem es gestern Abend zu einem Unfall mit drei verletzten Personen zwischen den Ortschaften Gramkow und Beckerwitz kam, war die Kreisstraße zeitweise gesperrt.

Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 44 zwischen einem Mähdrescher mit Überbreite und einem entgegenkommenden Auto. Durch den Zusammenstoß gegen 21:45 Uhr kam das Auto der Marke Hyundai von der Straße ab, die drei Insassen im Alter von 64,73 und 77 Jahren wurden leicht verletzt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort, wurden die Verletzten anschließend in einem Krankenhaus weiter behandelt. Der PKW wurde derart beschädigt, dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Mähdrescher wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 15.000EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Vor dem Mähdrescher sei den Erkenntnissen nach ein Begleitfahrzeug gefahren. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des PKWs war die Kreisstraße bis ca. 23:00Uhr voll gesperrt.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell