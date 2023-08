POL-LWL: Zwei Polizeibeamte bei Widerstandshandlungen leicht verletzt

Ludwigslust (ots) -



Am Mittwochnachmittag wurden zwei Polizeibeamte bei einem Einsatz am Alexandrinenplatz in Ludwigslust leicht verletzt. Grund des Polizeieinsatzes war ein 29-jähriger Mann, der zuvor laut herum geschrien und den Hitlergruß gezeigt haben soll. Darüber hinaus soll er mehrere Flaschen auf den Boden geworfen und hierbei ein Auto beschädigt haben. Gegenüber den eingesetzten Beamten verhielt sich der 29-Jährige vor Ort aggressiv und wirkte sowohl verwirrt als auch desorientiert. Nachdem sich der Mann dann den polizeilichen Aufforderungen widersetzte und schnellen Schrittes in Richtung Lindenstraße davon ging, versuchte der 32-jährige Beamte den Tatverdächtigen aufzuhalten. In der weiteren Folge soll der Beschuldigte daraufhin den Beamten an dessen Oberarm gegriffen und zudrückt haben. Der Tatverdächtige konnte anschließend zu Boden gebracht und gefesselt werden. Zwei weitere Beamte unterstützten hierbei ihren Kollegen, wobei eine 28-jährige Polizistin durch Tritte gegen das Schienbein leicht verletzt worden ist. Ihr 32-jähriger Kollege erlitt Abschürfungen und Hämatome am Oberarm. Der Tatverdächtige, der unverletzt blieb, wurde anschließend ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft wurden Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet.



