POL-SN: Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Zwei Radfahrer wurden am gestrigen Tage in Schwerin bei einem Verkehrsunfall verletzt.



Die beiden Schweriner im Alter von 65 Jahren und 72 Jahren kamen sich ersten Erkenntnissen nach gegen 13.30 Uhr in Schwerin-Krebsförden auf der Straße "Am Wald" im Bereich einer Kurve entgegen und stießen mit ihren Köpfen zusammen. Beide Fahrer erlitten laut erster Einschätzung leichte Verletzungen, mussten jedoch zur ambulanten Behandlung per Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden.



Das Kriminalkommissariat Schwerin ist nun mit der Ermittlung der genauen Unfallursache befasst. Gegenwärtig ist unbekannt, ob die Radfahrer Fahrradhelme trugen. Es handelt sich bei beiden Verletzten um deutsche Staatsangehörige.



