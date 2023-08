POL-ANK: Diebstahl eines Pkw Nissan in Strasburg - Polizei bittet um Mithilfe

Strasburg (ots) -



Heute Morgen (09. August 2023) wurde die Pasewalker Polizei über den Diebstahl eines Pkw Nissan im Stadtgebiet von Strasburg informiert.

In der Zeit vom 08. August 2023, gegen 19:30 Uhr, bis zum heutigen 09. August 2023, 07:30 Uhr, wurde ein grauer Nissan Qashqai mit Strasburger Kennzeichen gestohlen. Das Auto wurde zuvor auf dem Parkplatz an der Mauerstraße, nahe der katholischen Kirche in Strasburg abgestellt. Am heutigen Morgen stellte der Fahrzeugbesitzer dann den Diebstahl seines Pkw fest. Durch den Diebstahl dieses Fahrzeugs entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.



Das gestohlene Fahrzeug wurde umgehend durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben; Kräfte der Bundespolizei wurden über die Fahndungsmaßnahmen informiert.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Pkw-Diebstahl aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pasewalk unter 03973 220-224 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



