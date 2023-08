POL-ANK: Unbekannte Täter stehlen Boote und Bootsmotoren

Vorpommern-Greifswald (ots) -



Seit dem 01. August 2023 wurden der PI Anklam vermehrt Diebstähle von Booten und Außenbordmotoren bekannt.

Insgesamt wurden der Polizei 8 Boots - und Bootsmotorendiebstähle angezeigt. Betroffene Regionen waren Sportboothäfen und Anleger im Bereich Gristow (Mesekenhagen), Altwarp, Koserow/Lüttenort und Neppermin, beide auf der Insel Usedom gelegen. Insgesamt entstand ein Stehlschaden von mehreren zehntausend Euro, wobei es die Täter vorrangig auf die mitgeführten Außenbordmotoren abgesehen haben.



So entwendeten in der Zeit vom 07.08.2023 zum 08.08.2023 noch unbekannte Täter sowohl im Hafen Gristow als auch auf der Insel Usedom im Bereich Neppermin je ein Kajütboot mit dazugehörendem "Außenborder". Beide Boote wurden kurze Zeit später in angrenzendem Schilfgürtel bzw. unweit des eigentlichen Liegeplatzes jedoch ohne Motor aufgefunden. Dieser hat einen Wert von ca. 12.000 Euro.



Bereits einen Tag zuvor (06.08.2023) wurde der Diebstahl eines Kajütbootes und eines Schlauchbootes im Bereich Koserow, in der Marina Zempin, Lüttenort angezeigt. Auch hier konnte das entwendete Kajütboot wenig später im angrenzenden Schilfgürtel festgestellt werden. Vom Außenbordmotor sowie dem Schlauchboot fehlt weiterhin jede Spur. Es entstand ein Schaden von ca. 10.500 Euro.



Die Kriminalpolizei war in allen Fällen zum Zwecke der Spurensicherung vor Ort und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Wasserschutzpolizei Wolgast ist in die Ermittlungen involviert.



Hinweise zur Tat nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Darüber hinaus steht die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de für eben diese Hinweise und gemachte Feststellungen zur Verfügung.



Um derartigen Diebstählen vorzubeugen, bitten wir als Polizei alle Bootsbesitzer um eine entsprechende Sicherung ihrer Boote und vor allem der mitgeführten Außenbordmotoren. Belassen Sie vor allem kleinere transportable Motoren beim Festmachen in den jeweiligen Häfen nach Möglichkeit nicht am Boot. Nutzen Sie zudem die Beratungsangebote der Wasserschutzpolizei Wolgast und hier vor allem die Möglichkeit, Boote, Bootsmotoren und sonstiges maritimes Equipment codieren zu lassen.



