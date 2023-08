POL-HWI: Alkoholisierter Fahrzeugführer verunfallt

Bobitz (ots) -



Gegen 12:00 Uhr des heutigen Tages wurde die Polizei über einen LKW informiert, welcher auf der A20 verunfallte. Der 36-jährige Fahrzeugführer fuhr in Richtung Rostock und wollte die Autobahn gerade an der Anschlussstelle Bobitz verlassen, als er aus bisher unbekannter Ursache am Ende der Ausfahrt mit einer Leitplanke kollidierte. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.



Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem deutschen Fahrzeugführer einen Wert von 1,44 Promille. Deshalb wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus notwendig. Der Führerschein des LKW-Fahrers wurde sichergestellt.



Auf den Fahrzeugführer kommt nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs zu.



