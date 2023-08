POL-NB: Nachmeldung zum versuchten Diebstahl eines Geldausgabeautomaten auf der Insel Usedom

Kölpinsee, Loddin (ots) -



Wie bereits berichtet wurde, versuchten in den gestrigen Morgenstunden (08.08.2023, gg. 03:00 Uhr) zwei dunkel gekleidete Personen einen freistehenden Geldausgabeautomaten in 17459 Kölpinsee, Loddin mit einem zuvor in Anklam entwendeten VW T4 aus der Verankerung zu reißen. Nachdem dies nicht gelang, flüchteten die Täter. Sie konnten wenig später gestellt und vorläufig festgenommen werden.



Der Kriminaldauerdienst Anklam war im Einsatz.



Die vollständige Pressemitteilung kann hier noch mal nachgelesen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5575715.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter, es handelt sich um einen 28-jährigen ukrainischen und einen 53-jährigen moldauischen Staatsangehörigen, zunächst mit einem Vorschlaghammer auf den Geldausgabeautomaten ein. Im Anschluss versuchten sie diesen mit einem Stahlseil aus der Verankerung zu reißen. Nachdem dies misslang, flüchteten die Täter in Richtung Stubbenfelde.



Noch während der ersten polizeilichen Maßnahmen am Tatort, fuhren die Täter vorbei. Sie konnten durch die aufnehmenden Beamten aufgenommen, verfolgt und durch weiter Einsatzkräfte nur wenige Minuten später gestellt werden.



Am Einsatz waren Kräfte des Polizeirevieres Heringsdorf, der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Zusammenschluss aus Beamtinnen und Beamten der Landespolizei M-V, der Bundespolizei und der Bundeszollverwaltung zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität) und des Polizeirevieres Wolgast beteiligt.



Durch die Staatsanwaltschaft Stralsund wurde noch selben Tag (08.08.2023) Haftbefehl wegen der versuchten Diebstahl mit Waffen beantragt. Das Amtsgericht Greifswald folgte dem Antrag und erließ gegen die beiden Männer Haftbefehl. (Fluchtgefahr) Sie wurden in eine JVA verbracht.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell