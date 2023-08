POL-HRO: Nach Brand in Rostocker Discounter - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Rostock (ots) -



Nach zwei Bränden am gestrigen Dienstag in der Rostocker Werftstraße ermittelt jetzt die Kriminalpolizei und sucht wichtige Zeugen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Brandort kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden.



Siehe Pressemitteilung vom 08.08.2023: https://t1p.de/9pjxx



Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde die Polizei über einen weiteren Brand informiert. Hier brannte am frühen Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr ein Müllcontainer, der an der Rückseite des Einkaufzentrums stand. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Inwieweit ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Bränden besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Rostock übernommen hat.



Zusätzlich bittet die Polizei auch um Mithilfe aus der Bevölkerung.



Gesucht wird insbesondere ein wichtiger Zeuge, der den Brand vermutlich zuerst bemerkt und die Kassiererin informiert hat. Der Mann mittleren Alters war mit einem hellen Pullover und einer Jeans bekleidet. Durch die schnelle Meldung des Brandes konnte Schlimmeres verhindert werden. Der bislang unbekannte Hinweisgeber wird gebeten, sich schnellstmöglich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hier erhoffen sich die Ermittler weitere wichtige Hinweise.



Des Weiteren fragt die Polizei:



1. Wer hat am Dienstag, 08.08.2023, in der Zeit zwischen 03:30 und 04:00 Uhr Personen beobachtet, die sich in der Nähe des Neptun-Einkauf-Centers aufgehalten haben oder kann andere sachdienliche Informationen zu dem Brand des Müllcontainers, der hinter dem Einkaufzentrum abgestellt war, geben?



2. Wer hat am Dienstag, 08.08.2023, in der Zeit zwischen 15:00 und 16:00 Uhr Personen beobachtet, die sich im Bereich des Aldi-Marktes oder im Bereich des Neptun-Einkauf-Centers verdächtig verhalten haben oder kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616 oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Dörte Lembke

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell