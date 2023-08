POL-SN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und der Polizeiinspektion Schwerin: Carport-Brände in Schwerin - Tatverdächtiger festgenommen

Schwerin (ots) -



Die Staatsanwaltschaft Schwerin hat heute beim Amtsgericht Schwerin den Erlass eines Haftbefehls gegen einen 16-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Brandstiftung in zwei Fällen beantragt.



Dem Jugendlichen aus Schwerin wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden des 07. und 08.08.2023 zwei Carport-Brände in der Pecser Straße und der Friedrich-Engels-Straße/Anne-Frank-Straße gelegt zu haben. Bei den Bränden brannten insgesamt 8 Fahrzeuge vollständig aus; 10 weitere wurden durch die Hitzentwicklung beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 300.000 Euro geschätzt.



Der Beschuldigte wurde nach dem Brandausbruch am 08.08.2023 in Tatortnähe durch Beamte der Schweriner Polizei festgenommen und wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.



Die Staatsanwaltschaft weist auf die Unschuldsvermutung hin.

Die seitens des Kriminalkommissariats Schwerin eingerichtete Ermittlungsgruppe wird bis auf weiteres aufrechterhalten.



Weitere Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Schwerin zu richten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine, Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell