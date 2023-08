POL-HWI: Berauschter Kradfahrer ohne Führerschein und mit entwendetem Fahrzeug festgestellt

Wismar (ots) -



Beamte des Polizeihauptreviers Wismar sind am 08. August gegen 16:45 Uhr auf ein abgeparktes Krad in der Rostocker Straße aufmerksam geworden, dessen Kennzeichen scheinbar nicht vergeben wurden. Es stellte sich heraus, dass das Motorrad der Marke Fantic zuvor durch eine Diebstahlshandlung entwendet und zur Fahndung ausgeschrieben wurde.



In einem in der Nähe befindlichen Casino konnte der Fahrzeugführer, welcher das Krad kurz zuvor bewegte, schließlich ausfindig gemacht werden. Eine Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 27-Jährigen ergab eine Beeinflussung durch diverse illegale Drogen. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus nötig. Bei einer freiwilligen Durchsuchung des Fahrzeugführers wurden außerdem geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden. Weiterhin stellte sich heraus, dass der Deutsche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.



Das gestohlene Krad wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.



Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Drogeneinflusses sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.



