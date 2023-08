POL-HRO: Verfassungsfeindliche Symbole in Schwerin und Rostock: Polizei sucht Zeugen

Rostock/Schwerin (ots) -



In den vergangenen Tagen sind sowohl in der Landeshauptstadt Schwerin als auch in der Hansestadt Rostock Hakenkreuze in der Öffentlichkeit festgestellt worden.



Am Dienstag, 8. August 2023, erhielt die Polizei in Rostock den Hinweis, dass im Bereich des Fischereihafens, Zum Kühlhaus 3a, ein knapp 30 x 30 Meter großes Hakenkreuz in eine Rasenfläche gemäht wurde. Die Fläche ist frei zugänglich, eine Beseitigung wurde sofort veranlasst.



Am Mittwoch, 9. August 2023, wurde die Polizei in Schwerin dann über ein Hakenkreuz der Größe 10 x 15 Zentimeter im Plattenpark im Stadtteil Mueßer Holz informiert. Dieses und weitere verfassungsfeindliche Symbole wurden mittels weißer Farbe auf die dortige "Bank der Menschenrechte" in der Hegelstraße 1 gemalt. Auch dort erfolgte bereits eine Beseitigung.



In beiden Fällen werden die Ermittlungen an den Staatsschutz übergeben. Zudem werden Zeugen gesucht, die der Polizei Hinweise zu den beiden Sachverhalten geben können.

Personen, die an den genannten Orten Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Telefonnummer 038208 8882224 oder bei jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.



