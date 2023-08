POL-LWL: Falsche Kennzeichen am PKW festgestellt

Brüel (ots) -



Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagnachmittag in Brüel einen 42-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der weiteren Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass der PKW Ende letzten Jahres außer Betrieb gesetzt wurde und dieser demzufolge nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen ist. Die an dem PKW angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Auto, sondern stammen von einem anderen Fahrzeug. Gegen den 42-jährigen Beschuldigten hat die Polizei Strafanzeige wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.



