POL-HWI: Schwerer Unfall auf regennasser Fahrbahn

Warin (ots) -



Am 08. August gegen 12:00 Uhr ist es auf der L 31 zwischen Warin und Mankmoos zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug gekommen. Der 29-jährige Fahrzeugführer eines BMW verlor scheinbar auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam dabei von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der deutsche Fahrzeugführer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Schwerin gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro.



Nach dem Aufprall liefen Betriebsstoffe aus dem verunfallten PKW aus. Die Straße wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Warin bereinigt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Verkehrsbeeinträchtigungen.



