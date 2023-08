Terminankündigung: Minister Pegel auf Sommerreise bei der Bundeswehr

Der Minister für Inneres, Bau und Digitalisierung Christian Pegel wird im August verschiedene Standorte der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern besuchen.

„Die Bundeswehr ist für unser Land ein verlässlicher Partner“, so Minister Christian Pegel und ergänzt: „Insbesondere durch die vielen Einheiten, die in ganz Mecklenburg-Vorpommern verteilt sind, sind die Soldatinnen und Soldaten in M-V stark verankert. In Krisenzeiten steht die Bundeswehr an unserer Seite wie bei der Bekämpfung des Waldbrandes in Lübtheen oder während der Corona-Pandemie. Wir als Land konnten und können uns immer auf die Unterstützung der Soldatinnen und Soldaten verlassen.“

Durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist die Bundeswehr auch in M-V militärisch präsenter geworden. „Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben deutlich ein anderes Schutzempfinden als noch vor dem Krieg. Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr leisten einen sichtbaren Beitrag für die Landes- und Bündnisverteidigung", so Christian Pegel und:

„Meine Sommerreise möchte ich in diesem Jahr nutzen, um mich vor Ort für das große Pflichtbewusstsein und Engagement der mutigen Männer und Frauen aus unserem Land zu bedanken.“

Konkret wird der Minister folgende Einheiten besuchen:

Das Panzergrenadierbataillon 401 und das dazu gehörende Versorgungsbataillon142 in Hagenow, das Panzergrenadierbataillon 411 in der Kaserne Kürassier, die Flugabwehrraketengruppe 24 in der Recknitztal Kaserne sowie das Taktische Luftwaffengeschwader 73 „S“ im Fliegerhorst Laage.

Alle Termine entsprechen dem Stand vom 9. August und sind vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen.