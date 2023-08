POL-HRO: Brennender Heuballen in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 09.08.2023 gegen 00:47 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Rostock

über die Rettungsleitstelle Westmecklenburg bekannt, dass im Bereich

der Johannes-Gillhoff-Straße in Schwerin ein Heuballen brennt.

Die Polizeibeamten des Polizeihauptreviers Schwerin konnten vor Ort

einen brennenden Rundballen auf einer Freifläche feststellen. Das

Feuer wurde durch die Kameraden der Feuerwehr Schwerin gelöscht.

Nach ersten Erkenntnissen wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen.

Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben

können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter den

Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560, über die Onlinewache unter

https://www.polizei.mvnet.de/ oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.





