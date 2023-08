POL-HRO: Brand in Rostocker Discounter

Rostock (ots) -



Am heutigen Dienstag, gegen 15:50 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei und der Feuerwehr ein. Die Hinweisgeber meldeten, dass es in dem in der Rostocker Werftstraße befindlichen Aldi-Markt zu einem Brand gekommen ist. Zwei Löschzüge der Feuerwehr Rostock und die Polizei sind derzeit vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer aus bislang unbekannter Ursache im Verkaufsraum des Discounter ausgebrochen. Durch die Rauchentwicklung wurden sowohl der Discounter als auch alle weiteren Geschäfte des in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt befindlichen Werfteinkaufszentrums durch die Feuerwehr evakuiert. Verletzt wurde nach bislang vorliegenden Erkenntnissen niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Durch die Polizei wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Für den heutigen Abend bleiben ein Großteil der dort ansässigen Geschäfte geschlossen.



Martin Ahrens

Polizeiinspektion Rostock



