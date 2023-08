POL-NB: Kitesurfer von Windböe erfasst

Loissin (ots) -



In den heutigen Mittagsstunden geriet ein Kitesurfer in Loissin in eine Windböe und verunfallte. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Kurz nach 11:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen verunfallten Kitesurfer in 17509 Loissin informiert. Neben den Beamten des Polizeireviers Wolgast und der Wasserschutzpolizei Wolgast waren auch Rettungskräfte und ein Notarzt im Einsatz.



Bisherigen Erkenntnissen zufolge erfasste eine Windböe den Kitesurfer beim Starten des Sportgerätes, wodurch dieser an Land getragen und auf dem Boden aufschlug. Er wurde mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma in ein Krankenhaus verbracht.



