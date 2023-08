POL-NB: Brand eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses in Faulenrost

Malchin (ots) -



In den heutigen Mittagesstunden (08.08.23, 11:45 Uhr) informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über den Brand eines Hauses in 17139 Faulenrost, Ortsteil Schwabendorf.



An dem denkmalgeschützten Fachwerkhaus, welches wieder aufgebaut werden sollte, wurden Dacharbeiten durchgeführt. Während einer Pause bemerkten Zeugen ein plötzlich auftretendes Feuer.



Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr kam mit sechs Fahrzeugen aus Malchin, Gielow und Faulenrost mit insgesamt 26 Kameraden zum Einsatz. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass das Wohnhaus und die direkt angrenzende Scheune komplett niederbrannten.



Eine strafrechtliche Relevanz kann nach derzeitigem Erkenntnisstand ausgeschlossen werden, vielmehr ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Der Schaden wird auf etwa 200.000 EUR beziffert. Verletzt wurde niemand.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell