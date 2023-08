POL-NB: Schwerverletzte Radfahrerin - Unfallbeteiligtes Fahrzeug flüchtig

Mirow (ots) -



In den heutigen Mittagsstunden (08.08.23, 11:35 Uhr) kam es im Bereich Mirow zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 63-jährige Deutsche zusammen mit ihrem Ehemann mit dem Rad die Kreisstraße 21 aus Wesenberg kommend in Richtung Drosedow. Ihnen kam ein weißer Pkw entgegen, welcher sich den Aussagen zufolge nicht an das Rechtsfahrgebot hielt. Die 63-Jährige musste ausweichen und stürzte dabei in die Seitenanlage der K 21. Dabei verletzte sie sich schwer und war kurzzeitig bewusstlos. Die Frau musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug, zu welchem nicht mehr als die Farbe bekannt ist, verließ den Unfallort ohne anzuhalten. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden.



