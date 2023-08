POL-NB: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Altentreptow (ots) -



Am gestrigen Abend gegen 18:10 Uhr kam es in Altentreptow zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 6-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Der 54-jährige deutsche Fahrer eines Mercedes beabsichtigte, nach derzeitigem Erkenntnisstand, aus der Fritz-Peters-Straße kommend nach rechts auf die L 35 in Richtung Burow abzubiegen. Er musste an der roten Ampel mit grünem Abbiegepfeil anhalten. Während des folgenden Abbiegevorgangs konzentrierte er sich auf den von links kommenden Verkehr. Dabei bemerkte er zu spät, dass die Ampel für die Fußgänger in der Zwischenzeit auf "grün" umgeschalten hatte. Ein Vater mit seinen beiden 6 und 9 Jahre alten Jungs hatte die Straße inzwischen betreten. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 6-jährigen deutschen Kind, welches dabei am Kopf verletzt wurde. Der Junge musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell