POL-NB: Zeuge stoppt alkoholisierten Fahrzeugführer

Am gestrigen Tage gegen 09:00 Uhr informierte ein 49-jähriger Zeuge die Polizei per Notruf über einen VW Golf, welcher vor ihm in der Chausseestr. in 17207 Kambs in Schlangenlinien fahren würde. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war es dem aufmerksamen Zeugen bereits gelungen, den Fahrzeugführer mittels Lichthupe zum Anhalten zu bewegen. Der deutsche Zeuge hatte auch bereits den Fahrzeugschlüssel abgezogen und übergab diesen an die Beamten. Die Polizisten stellten bei dem 59-jährigen deutschen Fahrzeugführer des VW Alkoholgeruch in der Atemluft und deutliche körperliche Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Bei dem aus Brandenburg stammendem Mann wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Die Polizei dankt dem aufmerksamen Zeugen, der womöglich Schlimmeres verhindert hat.



