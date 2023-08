POL-LWL: Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zweier Kleintransporter

Dersenow (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier Kleintransporter ist am Dienstagmorgen auf der B 5 nahe Dersenow ein Autofahrer leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge stießen an einer Einmündung zusammen. Nach ersten Erkenntnissen war vermutlich ein Vorfahrtsfehler Auslöser der Karambolage. Einer der beiden Fahrer, ein 55-jähriger Mann, erlitt dabei eine Beinverletzung und kam ins Krankenhaus. An beiden Kleintransportern kam es jeweils zu erheblichen Sachschäden deren Gesamthöhe vor Ort auf ca. 20.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Bergungsmaßnahmen musste die B 5 an der Unfallstelle für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden.



