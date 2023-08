POL-LWL: Autofahrer soll mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten begangen haben

Parchim (ots) -



In Parchim hat die Polizei am späten Montagabend gegen einen Autofahrer mehrere Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen. Zunächst war der Polizei ein Auto in einer Einbahnstraße aufgefallen, das entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs war. Dessen Fahrer fuhr anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit davon. Der mutmaßliche Fahrer konnte wenig später durch die Beamten in einer Nebenstraße festgestellt werden. Dort stand er neben seinem haltenden Fahrzeug. Ein Atemalkoholtest beim 20-Jährigen ergab einen Wert von 1,00 Promille. Darüber hinaus reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamine, sodass eine Blutprobenentnahme bei dem Mann veranlasst wurde. Der 20-Jährige, der sich vor Ort nicht ausweisen konnte und gegenüber der Polizei falsche Angaben zu seiner Person machte, ist nach der Anzeigenaufnahme und nach der Identitätsfeststellung an seine Eltern übergeben worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell