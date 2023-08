POL-NB: Versuchter Diebstahl eines Geldausgabeautomaten auf der Insel Usedom

Kölpinsee, Loddin (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 08.08.2023, gegen 03:00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass zwei dunkel gekleidete Personen versuchten, einen freistehenden Geldausgabeautomaten in 17459 Kölpinsee, Loddin mit einem Transporter aus der Verankerung zu reißen. Nachdem dies nicht gelang, flüchteten die Täter mit dem zuvor entwendeten Volkswagen T4.



Durch eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung konnten die Täter wenig später bei der Ortslage Bannemin, Höhe Krumminer Tannen gestellt und vorläufig festgenommen werden.



Demnach handelt es sich bei den Tätern um einen 28-jährigen ukrainischen und einen 53-jährigen moldauischen Staatsangehörigen.



Der Kriminaldauerdienst war im Einsatz. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig noch an.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an jede Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu wenden.



