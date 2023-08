POL-NB: Gefährlicher Körperverletzung in Eggesin, LK VG

PR Ueckermünde (ots) -



Durch einen Zeugen wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg am 07.08.2023 gegen 21:00 Uhr informiert, dass nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Eggesin, in der Randowstraße eine Person durch ein Messer verletzt wurde und im Krankenhaus liegt. Durch das zuständige Polizeirevier Ueckermünde und durch den Einsatz von zusätzlichen Polizeibeamten wurden umgehend die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 20:15 Uhr in der Randowstraße in der Parkanlage an einer Sitzbank. Nach derzeitigem Kenntnisstand eskalierte eine zuerst verbale in eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von vier bis sechs Personen. In der Folge wurde ein 19-Jähriger von einem Tatverdächtigen mit einem messerähnlichen Gegenstand in den Rücken gestochen. Der Geschädigte erlitt eine 3 cm tiefe Stichverletzung am hinteren linken Schulterblatt, die ärztlich als nicht lebensbedrohliche Verletzung eingestuft wurde. Der Verletzte verbleibt zur Beobachtung bis zum 08.08.2023 im Krankenhaus.Durch die eingeleitete Tatortbereichsfahndung konnten zwei Tatverdächtige festgestellt werden, die einen Tatzusammenhang begründen lassen. Ein 14-Jähriger hatte, vermutlich auch im Zusammenhang des Streits, eine Kopfplatzwunde erlitten. Der zweite Tatverdächtige, 22 Jahre alt, erlitt anschließend einen epileptischen Anfall. Die Verletzten wurden medizinisch versorgt, eine Aufnahme in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Der 22- Jährige ist vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit im Gewahrsam der Polizei. Der 14 -Jährige wurde dem Jugendamt übergeben.Durch eine durchgeführte Spurensuche am Tatort konnte ein Messer mit einer Klingenlänge von 10 cm aufgefunden werden. Das Messer wurde als mögliche Tatwaffe sichergestellt. Sowohl der Geschädigte, als auch die beteiligten namentlich bekannten Personen sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und sind deutsche Staatsbürger mit Wohnsitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald.



Einzelheiten und Hintergründe zu diesem Vorfall sind derzeit noch unklar, hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.



Zur Aufklärung der Straftat werden weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 039771-820 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



