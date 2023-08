POL-HRO: Körperverletzung und Bedrohung - Geschädigter bisher unbekannt

Rostock (ots) -



Am 07.08.2023 gegen 21:49 Uhr erhielt die Polizei über die

Einsatzleitstelle einen Hinweis zu einer körperlichen

Auseinandersetzung und Bedrohung in Rostock im Bereich

Warnowallee/Rigaer Straße.



Nach vorliegenden Zeugenaussagen hätten sich in der Warnowallee, im

Bereich der Haltestelle Lichtenhagen Dorf, zwei Personen gestritten

und geschubst. Der spätere Geschädigte habe sich daraufhin von der

Haltestelle entfernt. Der an der Haltestelle zurück gebliebene,

namentlich bekannte deutsche Tatverdächtige sei anschließend gefolgt

und habe den unbekannten Geschädigten möglicherweise mit einem Messer

bedroht. Beide beteiligte Personen liefen daraufhin in Richtung

Turkuer Straße, wobei der Geschädigte im Bereich der Rigaer Straße

stürzte. Der 19-jährige Tatverdächtige sowie ein weiterer 17-jähriger

deutscher Tatverdächtiger schlugen und traten sodann auf den

Geschädigten ein. Der Geschädigte blieb unbekannt, entfernte sich vor

Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit und konnte trotz

Suchmaßnahmen nicht aufgefunden werden. Beide Tatverdächtige hingegen

konnten durch Fahndungsmaßnahmen von Einsatzkräften des

Polizeireviers Rostock Lichtenhagen gestellt werden.



Es wurden Strafverfahren wegen einfacher und gefährlicher

Körperverletzung sowie Bedrohung eingeleitet.



Im Zuge der Ermittlung wird der bislang unbekannt gebliebene

Geschädigte gebeten, sich bei der Rostocker Polizei zu melden.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Rostock unter 0381 491616, die

Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



