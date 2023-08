POL-HRO: Räuberischer Diebstahl in Parchim

Parchim (ots) -



Am 07.08.2023 gegen 20:40 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Rostock ein Hinweis zu einem räuberischen Diebstahl

in Parchim im dortigen Supermarkt Kaufland ein.

Der Ladendetektiv des Supermarktes Kaufland meldete, dass er während

seiner Tätigkeit einen Ladendieb stellen wollte. Der unbekannte

Tatverdächtige stieß den Hinweisgeber zurück und floh. Während der

Verfolgung zog der Tatverdächtige ein Messer und richtete dieses in

Richtung des Ladendetektivs. Daraufhin ließ dieser von der Verfolgung

des Tatverdächtigen ab. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen, auch unter

Einsatz eines Fährtenhundes, führten nicht zum Auffinden der

unbekannten, flüchtigen Person. Die Höhe des Sachschadens des

erlangten Diebesgutes ist aktuell nicht bekannt.



Anhand vorliegender Videoaufzeichnungen kann der unbekannte Täter wie

folgt beschrieben werden:

- etwa 45 Jahre

- etwa 180 cm

- westasiatisches Aussehen

- weißes T-Shirt ,grüne Weste

- schwarze Umhängetasche

- grau / weiße Schuhe (Adidas)

- blaue Jeans , Brille

- sehr kurze, dunkle Haare

- Dreitagebart





Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei in

Parchim unter 03871 600-0, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de

oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Madeleine Haker

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell