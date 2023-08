LWSPA M-V: Glück im Unglück - Gehandicapte Person stürzt in das Hafenbecken Stralsund und wird gerettet

Waldeck/Stralsund (ots) -



Am 07.August 2023 bekam die Wasserschutzpolizei Stralsund gegen 12:20 Uhr die Mitteilung, dass im Hafen Stralsund in der Nähe des Ozeaneums eine Person in das Wasser gestürzt sei. Sofort eingesetzte Beamte waren zu Fuß schon kurze Zeit später am Unglücksort. Neben der Polizei wurden Feuerwehr und Rettungsdienst ebenfalls sofort alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine körperlich beeinträchtigte Person von Bord eines still liegenden Seglers in das Hafenbecken gestürzt war. Die Beamten der WSP Stralsund stellten fest, dass sich die verunglückte Person noch im Wasser befand und sich ein weiteres Besatzungsmitglied des Schiffes in das Wasser begeben hatte, um den 34-jährigen Mann zu retten. Das Crewmitglied konnte den körperlich beeinträchtigten Verunglückten fassen und mit einer Festmacherleine zunächst sichern. Der Mann wurde anschließend mittels eines auf dem Schiff befindlichen Hebekrans (Davit) an Land gerettet.

Augenscheinlich hatte der Verunfallte den Abstand zwischen dem Schiff und der Kaikante falsch eingeschätzt und stürzte demzufolge in das Wasser des Hafenbeckens. Der Gerettete erlitt zum Glück keine Verletzungen und war auch nicht unterkühlt, wie der Notarzt nach der Untersuchung mitteilte.



