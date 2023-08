POL-HWI: Ermittlungserfolg: Tatverdächtiger eines Geldbörsendiebstahls ermittelt

Gadebusch (ots) -



Nach erfolgreicher Ermittlungsarbeit konnte ein Tatverdächtiger eines Geldbörsendiebstahls bekannt gemacht werden.



Am 25. Juli 2023 entwendete eine bis dato unbekannte Person eine Geldbörse aus einem abgeparkten Transporter in Gadebusch. Noch am selben Tag kaufte der Täter mit den entwendeten EC-Karten in verschiedenen Supermärkten in Ratzeburg ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 320 Euro.



Durch das eingeleitete Ermittlungsverfahren der Kriminalkommissariats-Außenstelle Gadebusch konnte der Tatverdächtige bereits jetzt bekannt gemacht werden. Es handelt sich um einen 65-jährigen deutschen Mann, welcher über die Videoaufzeichnung der Supermärkte identifiziert werden konnte.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.



