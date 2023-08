POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus 17398 Ducherow, LK VG

Landkreis Vorpommern-Greifswald (ots) -



Der zuvor mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 74-Jährige, der seit dem 06.08.2023 aus dem Evangelischen Diakoniewerkes Bethanien in Ducherow vermisst wurde, ist wohlbehalten angetroffen worden.



Die Polizei bedankt sich bei allen Medienpartnern, der Bevölkerung und der Rettungshundestaffel Vorpommern-Greifswald für die Unterstützung bei der Suche.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit aufgehoben.



Die Medien werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



