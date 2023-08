POL-HWI: Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt

Wismar (ots) -



Am vergangenen Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeihauptrevieres Wismar eine Personengruppe im Lindengarten, die, laut dem Hinweis eines Zeugen, illegale Drogen konsumieren soll.



Durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung konnte im Lindengarten besagte 11-köpfige Personengruppe im Alter von 12 bis 20 Jahren angetroffen werden. Bei einer freiwilligen Durchsuchung der einzelnen Personen wurden bei einem 17-jährigen ukrainischen Jugendlichen Utensilien mit Anhaftungen von illegalen Drogen aufgefunden.

Außerdem wurde auf einer Parkbank unter anderem eine Tabaktüte gefunden, welcher vermutlich betäubungsmittelähnliche Substanzen in geringen Mengen beigemischt wurden.



Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und es wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Bei den beteiligten Personen handelt es sich um einen afghanischen Staatsangehörigen, sowie um ukrainische und deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell