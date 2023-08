POL-NB: Geburtstagskind bestohlen

Neustrelitz (ots) -



In der Nacht vom 04.08.23 zum 05.08.23 feierte ein 18-jähriger Deutscher mit etwa 50 Gästen im Kunsthaus Neustrelitz (Schloßstr., 17235 Neustrelitz) seinen Geburtstag.

Gegen 04.30 Uhr war die Party beendet und etwa zehn Gäste schliefen im Kunsthaus. Als die Gäste gegen 09:30 Uhr aufwachten, mussten sie feststellen, dass sie bestohlen wurden.



Dem Geburtstagskind wurden Geldgeschenke und sogar der Kuchen vom Geschenketisch durch bisher unbekannte Täter entwendet. Aber auch seine Gäste wurden bestohlen. Ihre Taschen, Rucksäcke und Gegenstände des persönlichen Bedarfs, wie zum Beispiel Bekleidung und Kosmetikartikel, welche in einem anderen Raum gelagert waren, wurden gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt.



