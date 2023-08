POL-NB: Fahranfängerin mit etwa 130 km/h auf Friedrich-Engels-Ring festgestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen (06.08.23, 02:25 Uhr) befand sich ein ziviler Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg. Auf der äußerst rechten Spur bemerkten die Beamten einen Audi A6 Avant, welcher augenscheinlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Auf gleicher Höhe mit dem zivilen Polizeifahrzeug fahrend, zog die Fahrzeugführerin plötzlich und unangekündigt den Audi auf die linke Fahrspur in Richtung des Streifenwagens. Ein Zusammenstoß konnte durch den fahrenden Polizeibeamten durch eine Vollbremsung verhindert werden. Unmittelbar darauf beschleunigte der Audi und die Beamten nahmen die Verfolgung auf (der Ursprungseinsatz wurde durch eine andere Besatzung übernommen). Dabei erreichte der Tacho des Einsatzfahrzeuges einen Spitzenwert von über 130 km/h bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Nach mehrfachen Anhaltesignalen (Kelle und Hupe) konnte die Fahrzeugführerin in Höhe der Löwenvilla gestoppt werden. Es handelte sich um eine 18-jährige Deutsche, welche erst zehn Monate im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten fertigen eine Anzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und der Nötigung im Straßenverkehr.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell