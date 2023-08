POL-SN: Brand einer Carportanlage mit hohem Sachschaden: Zeugenaufruf der Polizei

Schwerin (ots) -



In Schwerin kam es am heutigen Morgen zum Brand einer Carportanlage mit hohem Sachschaden.



Gegen vier Uhr wurde bekannt, dass es im Stadtteil Neu Zippendorf in der Pecser Straße zum Brand eines Carportkomplexes sowie darin abgestellter Fahrzeuge gekommen war. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der Komplex bereits im Vollbrand.



Das Objekt wurde von den Kameraden der Schweriner Feuerwehr gelöscht; Personen kamen nicht zu Schaden.



Durch das Feuer wurden nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt neun abgestellte Pkw beschädigt, von denen fünf vollständig ausbrannten. Die Sachschadenshöhe wird derzeit auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.



Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen und Untersuchungen des Brandortes veranlasst. Auch die Möglichkeit einer technischen Ursache für den Brandausbruch ist derzeit nicht ausgeschlossen.



Im Zuge der Ermittlungen bittet die Schweriner Polizei um Mithilfe der Bevölkerung: Wer am heutigen Morgen gegen 4 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich des Brandortes gemacht hat, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de/ zu melden. Auch das Hinweisportal der Polizei zu den Bränden der jüngeren Vergangenheit ist nach wie vor unter dem Link https://mv.hinweisportal.de erreichbar.



Die Schweriner Polizei bittet die Bevölkerung vor dem Hintergrund der zurückliegenden Brände im Stadtgebiet nach wie vor um erhöhte Wachsamkeit. Sollten Ihnen Personen verdächtig erscheinen, scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu rufen. Dies kann auch über die Telefonnummer 110 erfolgen.



Es wird jedem Hinweis nachgegangen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell