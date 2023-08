POL-LWL: Motorrollerfahrer stürzte bei Flucht vor Polizei

Vellahn (ots) -



Auf der Flucht vor der Polizei ist am frühen Sonntagmorgen auf der B 5 bei Vellahn ein 23-jähriger Mann mit einem Motorroller gestürzt. Der 23-Jährige blieb unverletzt, jedoch stellte die Polizei bei ihm mehrere Verkehrsdelikte fest. Unter anderem ergab ein Atemalkoholtest beim Fahrer einen Wert von 2,14 Promille. Zudem ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An dem Motorroller, der nach Angaben des Fahrers aus verschiedenen Einzelteilen selbst zusammengeschraubt wurde, waren falsche Kennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle vor Ort widersetzte sich der 23-Jährige mehrfach den polizeilichen Maßnahmen, sodass ihm zeitweilig Handfesseln angelegt wurden. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und brachte den 23-Jährigen zur Blutprobenentnahme. Zudem ist gegen den Fahrer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell