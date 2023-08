POL-LWL: Verkehrsunfall mit Pferd

Toddin (ots) -



Auf der B 321 bei Toddin ist am frühen Montagmorgen ein PKW mit einem Pferd zusammengeprallt. Dabei wurde die 56-jährige Beifahrerin des PKW leicht verletzt. Das Pferd überlebte den Zusammenstoß nicht und verendete an der Unfallstelle. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass das Pferd zuvor von einer Weide ausgebrochen und dann über die Straße gelaufen war. Bei dem Zusammenstoß wurde der PKW erheblich beschädigt. Das Auto, an dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Die leicht verletzte Beifahrerin ist wenig später zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Zwischenzeitlich hat die Polizei die Eigentümerin des Pferdes ermitteln können. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 321 an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.



