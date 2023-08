POL-HRO: Fahrlässige Brandstiftung im Kloster Dobbertin

Dobbertin (ots) -



Am Sonntag, den 06.08.2023, kam es gegen 22.00 Uhr auf dem Gelände

der Klosteranlage der Diakonie Dobbertin zu einem Feuer.



Aus bislang unbekannter Ursache war eine Sitzgruppe, welche in

unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebäude stand, in Brand geraten. Auf

Grund der dabei entstandenen hohen Temperaturen wurde ein

Kellerfenster zerstört, so dass der Qualm in das Innere des Gebäudes

ziehen konnte. Eine umgehende Evakuierung des Gebäudes wurde

notwendig. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Gebäude

belüftet hatte, konnten alle 15 unverletzt gebliebenen Bewohner der

Diakonie die Räumlichkeiten wieder nutzen.

Insgesamt kamen 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Goldberg

und Dobbertin mit fünf Fahrzeugen sowie die Polizei Plau am See zum

Einsatz.

Die Höhe des dort entstandenen Sachschadens kann derzeitig mit 1500

Euro beziffert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wird ein Ermittlungsverfahren wegen

fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet und die Kriminalpolizei

ermittelt zur Brandursache.



