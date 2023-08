Öffentlichkeitsfahndung- Vermisste Person aus 17398 Ducherow, LK VG

Details anzeigen Vermissste Person aus Ducherow Vermissste Person aus Ducherow

Seit dem 06.08.2023 um 10.15 Uhr, wird aus dem Evangelischen Diakoniewerkes Bethanien in Ducherow der 74-jährige Tillmann Peter vermisst. Herr Tillmann entfernte sich fußläufig in bisher unbekannte Richtung.Nachdem die Polizei am 06.08.2023 gegen 21:00 Uhr Kenntnis erhielt wurden die Fahndungsmaßnahmen zum Aufenthalt des Vermissten intensiviert. Der gegenwärtige Aufenthaltsort ist völlig unbekannt.Herr Tillmann ist in Betreuung und benötigt dringend Medikamente.

Beschreibung: - Größe: ca.165 cm - Alter: 74 Jahre - Haare: sehr kurz helle Haare - Gestalt / Figur: schlanke bis normale Gestalt, Bekleidung und mitgeführte Gegenstände: Tarngrüne Jacke (ohne Kapuze), dunkelblaue Jogginghose, dunkle Schuhe, eine sehr auffällige eckige Brille. Er wird als überaus freundlich zu anderen Mitmenschen beschrieben.

Hinweise nimmt die Polizei in Anklam unter 03971/251-2224, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki,

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg