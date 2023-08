POL-NB: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B 109 mit fünf verletzten Personen, LK VG

PHR Greifswald (ots) -



Am 06.08.2023 gegen 15:53 Uhr ereignete sich auf der B109, Höhe der Ortschaft Heilgeisthof, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr der 39-jährige VW Transporter- Fahrer die B109 aus Richtung Heilgeisthof kommend,in Richtung Greifswald. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit den vor Ort herrschenden Witterungsverhältnissen geriet der Transporter ausgangs einer Linkskurve ins Schleudern. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der sich im Gegenverkehr befindliche PKW Ford konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Sowohl der 39-jährige Fahrer des PKW Ford, als auch seine 34-jährige Beifahrerin und die im Fahrzeug befindlichen 7- und 15-jährigen Töchter erlitten schwere Verletzungen. Die Insassen des PKW Ford sind wohnhaft in Vorpommern-Greifswald.

Auch der 39-jährige Fahrzeugführer des Transporters erlitt schwere Verletzungen, er ist wohnhaft im Landkreis Mecklenburgische -Seenplatte. Zur medizinischen Erstversorgung kamen ein Rettungshubschrauber, vier Rettungswagen und zwei Notärzte zum Einsatz. Die Verletzten, die deutsche Staatsbürger sind, wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in das Uniklinikum Greifswald verbracht. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Sie mussten nach der Unfallaufnahme durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 EUR. Infolge des Unfalls war die Fahrbahn für ca. 4,5 Stunden voll gesperrt. Bei der Überprüfung des Transporterfahrers wurde ermittelt, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den 39 -Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Führerschein ein. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Sachverständiger der DEKRA wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen und unterstützte die Ermittlungen der Polizei noch an der Unfallstelle.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell