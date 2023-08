POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer- und zwei leichtverletzten Personen auf der K2 auf der Insel Rügen, LK Vorpommern-Rügen

Sassnitz (ots) -



Am 06.08.2023 gegen 10:10 Uhr befuhr eine 43-jährige deutsche

Fahrzeugführerin mit ihrem PKW VW die K2 aus Richtung L30 ( unweit

von Altenkirchen) kommend in Richtung Dranske. In einer Rechtskurve,

auf Höhe der Ortslage Buhrkow kam sie mit ihrem PKW auf der

regennassen Fahrbahn nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort

kollidierte sie mit einem entgegenkommenden PKW Land Rover aus

Tschechien.

Hierbei wurde die Fahrzeugführerin des PKW VW schwer verletzt. Sie

wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Greifswald ins dortige

Klinikum geflogen. Der 30-jährige tschechische Fahrer des Land Rover

und seine 29-jährige tschechische Beifahrerin erlitten leichte

Verletzungen, die vor Ort ambulant behandelt wurden. Die 43-Jährige

von der Insel Rügen befand sich allein im Fahrzeug , die beiden

tschechischen Staatsbürger setzten ihre Fahrt im Anschluss mit ihren

Bekannten fort.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird

auf ca. 40.000,- Euro geschätzt.

Die Straße war für zwei Stunden voll und eine weitere Stunde

halbseitig gesperrt.



